Google aposta em pagamento móvel com lançamento de Android Pay - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

O Google anunciou nesta quinta-feira, 10, o lançamento do Android Pay, um aplicativo de pagamentos. Ele ficará disponível em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais nos Estados Unidos.

O serviço de pagamento poderá ser usado em dispositivos que possuem tecnologia de comunicação sem fio NFC e sistema operacional Android KitKat 4.4+, do Google.

O Android Pay vai competir com o Apple Pay, da Apple, no mercado de meios de pagamento, que movimentará US$ 1 trilhão em 2017 de acordo com estimativas da consultoria especializada IDC.

A companhia disse que o serviço de pagamento poderá ser utilizado em lojas operadas por empresas como Aeropostale, Macy’s, GameStop e Staples.

O Android Pay ficará disponível em mais localidades nos próximos dias e mais funcionalidades serão adicionadas ao aplicativo nos próximos meses, disse o Google em comunicado.

/REUTERS