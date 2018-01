Google Campus São Paulo faz aniversário com programa para fintechs - Link - Estadão

Estadão Campus São Paulo é sede do programa de aceleração

O Google Campus São Paulo está fazendo aniversário de olho nas fintechs. Nesta segunda-feira, 19, poucos dias após completar um ano em São Paulo, o espaço de incentivo a empreendedores do Google anunciou um novo programa, voltado às startups de finanças, previsto para outubro. No projeto, chamado de LATAM Founders, a empresa vai selecionar de 8 a 10 startups de toda a América Latina para atividades de uma semana – as inscrições já estão abertas no site do Campus e vão até o dia 18 de julho.

Para participar, as empresas devem já ter um produto viável e ter conquistado usuários, receita e investimentos – o ideal é que as startups já estejam querendo expandir seus mercados na região. “O setor de fintechs talvez tenha sido o que mais rápido se desenvolveu no Brasil nos últimos anos”, destacou André Barrence, diretor do Google Campus São Paulo, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira.

“Queremos que a troca de experiências nesse período no Campus ajude essas empresas a encontrar outros mercados na América Latina”, disse ainda Barrence. Na semana, haverá atividades de mentorias, workshops e encontros entre as startups e o ecossistema brasileiro do mercado financeiro. Durante a coletiva de imprensa, o executivo destacou que um dos principais desafios das startups brasileiras hoje é pensar na sua internacionalização. "O tamanho do Brasil parece ser um incentivo para ficarmos só por aqui, mas as startups brasileiras merecem ir além disso”.

Velhinhas. No evento, Barrence também destacou alguns números e conquistas do Google Campus São Paulo, inaugurado em 13 de junho de 2016. De lá para cá, o local conquistou 75 mil membros, se tornando o segundo maior Campus do Google no mundo – hoje, há outros cinco além de São Paulo: Londres, Madri, Seul, Varsóvia, Tel Aviv. Até o final do ano, o Google pretende inaugurar mais um espaço do tipo, em Berlim.

No Google Campus, os membros podem frequentar gratuitamente atividades voltadas para o mundo do empreendedorismo, como palestras e workshops, ou usar o Wi-Fi grátis e as mesas da área de convivência no café. Segundo o Google, cerca de 600 pessoas trabalham diariamente no Campus Café – os dados, porém, não incluem os funcionários das startups aceleradas pela empresa ou que participam de programas das parceiras TechStars e StartupFarm, que também usam o espaço. Além disso, mais de 15 mil cafés expressos e cerca de 4,5 mil cappucinos foram consumidos neste ano no local. Haja cafeína.

Ainda segundo o Google, o Campus São Paulo teve 1,5 mil empreendedores participando do Campus Startup School, série de palestras realizada pela própria empresa. Também aconteceram 466 eventos abertos e gratuitos, 427 sessões de mentoria e pelo menos 70 startups participaram dos programas de imersão do Google dentro do Campus.

Além do anúncio do LATAM Founders, o Google organiza nesta semana uma série de atividades especiais abertas ao público: nesta segunda-feira, 19h, até às 21h, acontece a Feira Garagem Empreendedora, com atividades das startups que participaram do Programa de Residentes do Google Campus. Nesta terça-feira, 20, haverá um dia de mentorias; na quarta, um dia de atividade para mães e pais empreendedores. Na quinta e na sexta-feira, estão programados um dia de apresentações de ideias para startups (os chamados ‘pitches’) e um dia recreativo. “Vamos todos usar pijama”, diz Barrence. "No Google, é possível ser sério sem usar terno".