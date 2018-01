Google compra startup de aprendizado de máquina Moodstocks - Link - Estadão

O Google anunciou nesta quarta-feira, 6, que adquiriu a startup francesa Moodstocks, responsável por um sistema de aprendizado de máquina capaz de fazer smartphones reconhecerem objetos próximos através de sua câmera. As empresas não revelaram os termos do acordo.

"Nosso sonho foi dar olhos às máquinas, transformando câmeras em sensores inteligentes, capazes de entender seus arredores", disse a empresa francesa, na nota em que divulgou a aquisição. "Queremos continuar a perseguir nossos esforços de pesquisa na área de inteligência artificial", disse Vincent Simonet, chefe de pesquisa e desenvolvimento do Google na França. "A Moodstocks é mais uma prova de como nos comprometemos com esse setor, mas há ainda muito a se fazer".

Fundada em 2008, a Moodstocks se unirá aos escritórios franceses do Google e trabalhará para evoluir a inteligência artificial em diversos sistemas e serviços da empresa. Seus sistemas são descritos por desenvolvedores como um "Shazam das imagens", em referência ao aplicativo capaz de identificar músicas com auxílio da internet.

De acordo com as duas empresas, os atuais clientes da Moodstocks poderão utilizar seus serviços até o final das assinaturas, mas a empresa deixará de ter produtos comerciais.

Não é a única compra recente de uma startup do setor de inteligência artificial: há cerca de duas semanas, o Twitter pagou cerca de US$ 150 milhões pela aquisição da Magic Pony, empresa que tem metas parecidas com a Moodstocks para imagens e vídeos. No início do ano, a Amazon também adquiriu uma startup focada em reconhecimento de imagens, a Orbeus.