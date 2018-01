Google investe US$ 300 mil em seis startups brasileiras - Link - Estadão

Divulgação Segunda turma do Launchpad Accelerator do Google

O Google anunciou ontem as seis startups brasileiras para a segunda turma do Launchpad Accelerator, programa de incentivo a empresas em estágio inicial criado em dezembro do ano passado. As empresas receberão, cada uma, US$ 50 mil em investimentos, além de uma viagem de duas semanas para receber mentoria com profissionais do Google na sede da empresa, em Mountain View, no coração do Vale do Silício.

Além das empresas brasileiras, o programa global também vai investir a mesma quantia em outras 18 startups da Índia, Indonésia e México. No total, os investimentos do Google nas empresas vai totalizar US$ 1,2 milhão – considerados apenas os aportes nas empresas selecionadas. Além da viagem, o gigante das buscas também vai oferecer US$ 100 mil em créditos para usar os serviços na nuvem oferecidos pelo Google.

“Temos uma aposta de longo prazo nos países emergentes”, diz o gerente de relacionamento com desenvolvedores e startups do Google para a América Latina, José Papo. “A visão do Google é de que a inovação virá cada vez mais de outros países.”

Na segunda edição do programa, o Google selecionou startups de setores variados. Na área de educação, a companhia escolheu o AppProva, que oferece um aplicativo para alunos testarem seus conhecimentos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e a Edools, plataforma de ensino à distância para empresas.

No segmento de recursos humanos, as startups escolhidas incluem a Love Mondays, que permite que as pessoas compartilhem opiniões sobre a empresa em que trabalham; e o Emprego Ligado, que oferece vagas e possibilita que os próprios candidatos marquem entrevistas.

O Google selecionou, ainda, outras duas startups: a GetNinjas, que permite localizar profissionais especializados em diversas áreas para contratar serviços e o BankFácil, startup que aposta em oferecer empréstimos pela internet.

Segundo Papo, as diversas startups selecionadas na primeira turma do Launchpad Accelerator, em 2015, fizeram ajustes em seus projetos e alcançaram bons resultados após o programa de mentoria na sede do Google. “Nós queremos que essas startups prosperem”, diz o executivo. “Não exigimos nenhuma participação na startup como contrapartida para o investimento.”