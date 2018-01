Google investirá US$ 1 milhão em startups em 2016 - Link - Estadão

Divulgação

O Google anunciou nesta quarta-feira, 16, a criação do Launchpad Accelerator, um programa de incentivo com investimento de US$ 1 milhão para startups do Brasil, da Índia e da Indonésia. Ao longo de seis meses, as empresas participantes recebem US$ 50 mil em investimento do Google, ganham uma viagem de duas semanas para o Vale do Silício e poderão fazer contatos com fundos de investimento e parceiros do Google no Brasil e nos Estados Unidos.

Um dos destaques do projeto é que o Google não recebe contrapartida financeira ou participação das empresas. “Queremos que as empresas cresçam, aumentando seu impacto no mercado local e global”, diz José Papo, gerente de relacionamento com startups do Google na América Latina. Na primeira turma do projeto, que começa em janeiro de 2016, há oito empresas da Índia, seis da Indonésia e oito do Brasil: Qranio, Cuponeria, ProDeaf, AgroSmart, SuperPlayer, UpBeat Games, Elo7 e Hand Talk.

Quem quiser participar da segunda turma, prevista para o segundo semestre de 2016, pode se inscrever no site do programa. “Não existe restrição sobre o setor de atuação das startups. O que nós avaliamos é se a empresa resolve um problema importante para o seu segmento usando tecnologia”, explica Papo.

Para o executivo do Google, o Launchpad Accelerator preenche um espaço no ecossistema das startups, dando incentivos a empresas que estão em fase de desenvolvimento após participar de uma aceleradora ou incubadora, mas que ainda não cresceram o suficiente para receberem investimentos de um grande fundo de capital.

O novo projeto serve como um complemento, afirma o executivo do Google, ao Launchpad, projeto lançado em 2014 para incentivar startups iniciantes. Segundo ele, outro diferencial do programa é a sua presença em países em desenvolvimento. “Os mercados dos EUA e da Europa já são bem desenvolvidos. Podemos fazer mais diferença no Brasil, na Indonésia e na Índia”, diz o executivo, que aposta na expansão do Launchpad Accelerator para outros países da América Latina.

‘Vale da morte’.

Para Pedro Waengertner, presidente executivo da aceleradora AceleraTech, a iniciativa do Google é bem-vinda. “O Google vai ajudar as empresas que estão na fase do ‘vale da morte’, entre a aceleração e o investimento de um grande fundo.”

Segundo ele, mais do que o investimento de US$ 50 mil, o grande destaque do Launchpad Accelerator são os contatos que o Google poderá fornecer às startups. “Todas as empresas que participam do programa têm ambições globais. Ter contato com profissionais e investidores do Vale do Silício é muito importante”, diz Waengertner.

Além de incentivar as startups, o Google também usa o programa para de se aproximar das empresas e ter vantagem em uma possível concorrência por investimentos. “Nos EUA, são os investidores que brigam pelas startups, e não o contrário, como ocorre no Brasil. Na hora de escolher quem vai investir na empresa dele, o empreendedor pode favorecer o Google”, diz Waengertner.

O presidente da AceleraTech torce para que mais programas dessa natureza surjam no País. “É preciso aproveitar a falta de inovação que existe em grandes empresas brasileiras. Para grandes empresas, R$ 1 milhão não é muito, mas para uma startup isso é um mundo de diferença.”

