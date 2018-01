Google patenteia tecnologia que mapeia buracos nas ruas - Link - Estadão

REUTERS

O alto número de buracos nas ruas de grandes cidades é uma reclamação constante. Agora, o Google quer mudar isso. A empresa patenteou uma nova tecnologia que promete mapear falhas encontradas no asfalto com o objetivo de dar rotas menos esburacadas ou para fazer com que o motorista não tenha surpresas enquanto dirige.

Tudo funcionaria de uma maneira muito interessante e, em partes, simples. Com o GPS e um sensor de vibração ligado, a tecnologia teria a capacidade de identificar quando o carro passa por um buraco. Assim, o Google conseguiria criar um banco de dados ao cruzar informações coletadas do sensor com o localizador.

Apesar de não haver uma garantia de que a ideia irá sair do papel, a tecnologia deve ser aplicada, inicialmente, apenas nos EUA. O país, segundo apontado pelo The Verge, gasta US$ 87 bilhões por ano e os buracos seriam um dos principais agentes desse prejuízo.

Ainda não há mais informações sobre a patente, nem se será expandido para outros países.