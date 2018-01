‘Há uma grande oportunidade no Brasil’, diz diretora do Google para empreendedores - Link - Estadão

Divulgação Segundo Mary, startups que participaram do Google Campus já levantaram US$ 215 milhões em investimentos

Qual a principal meta do Google Campus São Paulo?

O Google Campus São Paulo é o nosso primeiro espaço na América Latina e queremos, com essa iniciativa, oferecer espaço físico para que empreendedores, mentores, investidores possam se encontrar. Nosso objetivo é ajudar startups que tenham potencial global.

Quais as diferenças entre a unidade de São Paulo e as demais?

Além da missão e do espaço, que são os mesmos adotados em outras cidades, trazemos funcionários que dão mentoria, palestras e treinamentos para as startups. O Campus de São Paulo é diferente porque oferecemos um café maior, aberto para qualquer pessoa, e também porque lançamos um programa para startups residentes, em que convidamos empresas de alto potencial para ocupar um espaço permanente durante seis meses.

Por que vocês decidiram criar o Campus São Paulo agora?

Há uma grande oportunidade de crescimento no Brasil. A população brasileira é muito grande e, de outro lado, você tem uma série de desafios importantes. Sabemos que existe um potencial empreendedor muito grande por aqui e achamos que seria uma oportunidade para contribuir com o crescimento econômico do Brasil. Queremos ajudar as startups a crescer e isso significa que essas empresas vão gerar empregos, levantar investimentos. Escolhemos São Paulo por ser um polo de startups, mas estamos abertos para empreendedores de todo o Brasil e de países da América Latina.

Quais os resultados alcançados com o Google Campus pelo mundo até agora?

Nós sabemos que as startups em todas as unidades levantaram mais de US$ 215 milhões em investimentos e criaram mais de 4,6 mil empregos.

Quais os benefícios diretos da iniciativa para o Google?

Se nós tivermos mais startups de sucesso, mais pessoas e mais empresas vão usar a internet e os produtos do Google.