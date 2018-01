HP revela protótipo de supercomputador - Link - Estadão

REUTERS/Jim Young/File Photo A HP está investindo em supercomputadores

A Hewlett Packard revelou nesta terça-feira, 16, um protótipo de supercomputador que afirma ser capaz de processar mais dados que qualquer sistema similar no mundo.

A companhia afirmou que o protótipo tem 160 terabytes de memória e é capaz de lidar com a informação de cada livro da biblioteca do Congresso dos Estados Unidos multiplicada por cinco.

O protótipo é o mais recente do projeto de pesquisa "The Machine" da HP, que tem como objetivo criar computadores desenhados em torno de capacidade de memória. Tradicionalmente, a forma como processadores, armazenagem e memória interagem entre si pode atrasar o funcionamento de um computador.

A máquina sinaliza a ambição da HP de liderar a tecnologia da computação na era de processamento de grandes volumes de dados. "Precisamos de um computador construído para a era do Big Data", disse a presidente-executiva da HP, Meg Whitman.

Apesar de grandes centrais de processamento de dados interligarem muitos computadores entre si, eles podem não transferir dados de forma eficiente, disse Kirk Bresniker, arquiteto-chefe da Hewlett Packard Labs. Isso significa que um sistema único da HP poderá um dia competir com a infraestrutura montada por empresas de computação em nuvem como a Amazon.com.

A HP espera que seu modelo terá mais e mais memória com o tempo. Apesar do protótipo ainda estar anos longe de ser viável em termos comerciais, a empresa está levando parte da tecnologia desenvolvida no programa de pesquisa para o mercado.