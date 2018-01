Inspirado em salamandras, robô anda e mergulha como um anfíbio - Link - Estadão

Depois da girafa-robô e do cachorro-robô, chegou a vez do mundo conhecer uma nova maravilha da robótica: o robô salamandra. Criado pelos cientistas do Laboratório de Biorrobótica da Instituto Federal de Tecnologia em Lausanne, na Suiça, o anfíbio mecânico tem várias habilidades, como a capacidade de mergulhar e rastejar.

Para conseguir desenvolver o Pleurobot — nome oficial da salamandra biônica —, os cientistas usaram raios-X para conseguir compeender os movimentos do animal. A partir desse conhecimento, foi possível reproduzir a coluna vertebral de uma salamandra por meio de uma impressora 3D. No final, foram utilizados mais de 27 motores para criar a salamandra.

"A salamandra é um animal muito interessante do ponto de vista evolutivo", afirma o chefe do Laboratório de Biorrobótica, professor Auke Ijspeert , ao site Digital Trends. "Ela pode nadar e andar, então entender como ela consegue administrar todas essas transições pode nos dizer muito, não só por uma perspectiva biológica, mas também de uma perspectiva robótica."

Os pesquisadores pretendem construir uma versão maior do Pleurobot para ser usada em missões de resgate. Ela poderia, por exemplo, ir ao fundo de um lago para resgatar alguém. Ou, ainda, rastejar em escombros após um terremoto.

Abaixo, é possível ver o robô em funcionamento: