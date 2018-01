Intel lança nova geração de processadores - Link - Estadão

REUTERS/Nir Elias Intel é uma das principais fabricantes de processadores

A Intel anunciou nesta tersça-feira, 30, uma nova linha de processadores de alta performance. Com o nome de Core X, a nova família de chips foi apresentada durante a Computex, feira de computadores em Taiwan, e chama a atenção pelas versões mais potentes dos processadores Core i5 e i7 e pelo Core i9, primeiro para consumidor final composto por 18 núcleos de processamento, aumentando a produtividade dos dispositivos para máquinas que contam com mais exigência de performance.

De acordo com a empresa, os novos processadores da família Core X são voltados para gamers e para pessoas com máquinas com alta exigência de performance, como a criação de vídeos em alta definição e realidade virtual. Esta é a oitava geração de chips da empresa, que busca ampliar a gama de usuários atendidos por seus processadores.

Os chips são compatíveis com até quatro placas de vídeo, podendo operar com um máximo de quatro monitores simultâneos, garantindo que os gamers possam jogar em alta qualidade de imagem ao mesmo tempo em que fazem streaming de suas partidas. Já os editores de vídeos podem otimizar os processos, fazendo mais de uma atividade por vez.

A oitava família de processadores da Intel ainda não tem data para chegar às lojas e aos aparelhos compatíveis, mas o preço já foi anunciado: o chip com 18 processadores, chamado de Core i9-7980XE, será vendido por US$ 2 mil (cerca de R$ 6,5 mil). Dentre as fabricantes que deverão receber o potente dispositivo, estão a Acer, Dell, Huawei, HP, Lenovo e MSI.

Concorrentes. A ARM, que desenvolve tecnologia para criação de chips e que é rival da Intel neste aspecto, anunciou na segunda-feira, 29, a sua nova linha de processadores para dispositivo de realidade virtual. Segundo a empresa, o Cortex-A75, principal dentre as novidades, tem um poder de processamento "similar a um laptop" e com velocidade até 50% maior que os componentes anteriores da companhia.

Os chips da empresa, porém, ainda não tem data para lançamento oficial, mas ainda devem demorar para chegar aos smartphones. Segundo a ARM, a previsão é que comecem a surgir nos etor apenas em 2018.