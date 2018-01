Japão quer impulsionar revolução na tecnologia financeira - Link - Estadão

REUTERS

Após uma lenta adoção das empresas de tecnologia financeira, as fintechs, o Japão deve reduzir as restrições de investimentos. O resultado poderá ser a liberação de um maior fluxo de capital em uma economia que está baseada em cerca de US$ 9 trilhões em depósitos.

Leia também:

Startups apostam em serviços financeiros e tiram sono dos bancos

A regulamentação rigorosa, o fácil acesso a crédito devido às baixíssimas taxas de juros e fraca demanda por serviços financeiros de uma população avessa a riscos que ainda prefere dinheiro a cartões estrangularam o avanço das fintechs no Japão.

As fintechs — em geral startups que desenvolvem tecnologias a partir de armazenamento de dados na nuvem até smartphones para fornecer empréstimos, seguros e serviços de pagamento — levantaram US$ 2,7 bilhões na China no ano passado e mais de US$ 1,5 bilhão na Índia, segundo dados do CB Insights. As ventures nos EUA atraíram investimentos de cerca de US$ 7,4 bilhões.

Em comparação, o investimento em ventures japonesas chegou a apenas US$ 44 milhões nos primeiros nove meses de 2015.

Agora o órgão regulador do setor financeiro no Japão espera que regras mais flexíveis para investimento e um novo sistema para regulamentação de câmbio de moedas virtual seja apresentada ao parlamento em maio – o primeiro passo para o pontapé inicial na revolução fintech na terceira maior economia do mundo.

/REUTERS