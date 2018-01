Link estreia novo blog 'Faça você mesma' - Link - Estadão

Estreou nesta sexta-feira, 6, no novo site do Link, o blog Faça você mesma, que vai abordar a diversidade e a produção das mulheres na área de tecnologia. O blog será comandado por Ana Paula Lima, Carine Roos e Vanessa Guedes, integrantes do coletivo Maria Lab, que promove projetos na área de tecnologia feitos por mulheres.

Em sua postagem de estreia, as autoras falam sobre a importância de estimular o interesse das mulheres por temas relacionados a ciência e tecnologia e como isso é fundamental para o avanço do setor.

“Há uma revolução em curso e é fato que as mulheres querem fazer parte dela. A expressiva participação das mulheres no ativismo digital é expressão desse desejo”, escrevem as autoras.

Para ler o primeiro texto do Faça você mesma, é só clicar no link a seguir.