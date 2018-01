Magic Leap aumenta aposta em novo tipo de realidade virtual - Link - Estadão

Reuters Rony Abovitz, Magic Leap

A Magic Leap, startup de tecnologia financiada por gigantes como Google e Alibaba, contratou mais de 600 empregados e está perto de iniciar a produção de seus primeiros produtos de realidade virtual mista. Durante a conferência de tecnologia da revista Fortune, em Aspen, o presidente-executivo da empresa, Rony Abovitz, disse que a companhia vai abrir sua linha de produção na Flórida e poderá lançar produtos em breve. Ele se recusou a dar uma data.

A Magic Leap desenvolveu uma tecnologia que permite que imagens geradas por computador sejam totalmente integradas a imagens do mundo real. É semelhante ao modo como o sucesso dos games Pokemon Go combina imagens de computador e realidade, mas a Magic Leap promete realismo total, com imagens de computador em 3D. "Com Magic Leap, eu veria o Pokemom como vejo uma pessoa real", disse Abovitz. "Nós fazemos o hardware, o software, os eletrônicos, o design do chip e os sensores. Queremos entregar algo que nunca existiu antes."

A companhia está trabalhando com muitos desenvolvedores externos e abrirá seu laboratório de desenvolvimento em San Francisco, na Califórnia, disse Abovitz. As aplicações voltadas ao consumo virão primeiro, disse ele, mas a empresa já trabalha com propósitos de uso corporativo e médico de seus produtos.