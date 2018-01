Manual da crise d?água de ativistas terá versão app - Link - Estadão

Manual ensina a lidar com cenário de total escassez. FOTO: Gabriela Bilo/Estadão Manual ensina a lidar com cenário de total escassez. FOTO: Gabriela Bilo/Estadão

SÃO PAULO – Para viver em tempos de escassez ou falta d’água em breve estarão disponíveis para usuários de celular de todo o Brasil. É o que promete o projeto de aplicativo lançado pela Aliança pela Água, coletivo que reúne 40 grupos ativistas e movimentos da sociedade civil, e o ProjectHub, plataforma que conecta novas ideias com investidores.

O aplicativo será uma versão do Manual de Sobrevivência para a Crise Hídrica, guia lançado em março pela Aliança e que traz recomendações de práticas diárias, como a reutilização máxima da água usada no banho e o fim da lavagem do carro ou da calçada. Até o cenário mais extremo é contemplado: o capítulo “Estratégias de Sobrevivência ao Colapso” explica como lavar louça sem água e se higienizar sem tomar banho.

Para a criação do aplicativo, será lançada em algumas semanas um concurso aberto para desenvolvedores. O vencedor ganhará uma bolsa para um curso de três dias em São Paulo da Thnk, Escola de Liderança Criativa de Amsterdã.

O app deverá ser compatível para iOS e Android e estará disponível ainda neste semestre, diz João Martinez, da Aliança. “Queremos ter no app um ambiente onde as pessoas possam trocar experiências sobre a água”, explica.

“O manual surgiu porque falta orientação para as pessoas. As comunicações oficiais são sempre muito tímidas”, explica Claudia Visoni, jornalista e ambientalista que cuidou da edição da publicação.

Para a preparação do conteúdo, além do conhecimento técnico e prático dos diversos autores, foram consultados também manuais de sobrevivência e técnicas de acampamento.

Sobre as instruções para o cenário de colapso, Claudia disse que acha “pouco provável” que precisem ser seguidas algum dia, mas que é como um voo de avião. “O comissário não acha que ele vai cair, mas tem que dar instruções sobre o que fazer caso isso aconteça.”