Máquina de Bill Gates que transforma lixo em água começa a ser operada - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

No começo do ano, Bill Gates mostrou ao mundo uma nova tecnologia que estava recebendo seus investimentos: uma máquina que transforma dejetos humanos em água. Agora, oito meses de depois, Gates reaparece para anunciar que o dispositivo já está operando em Dakar, no Senegal.

O funcionamento da A JOP (Janicki Omni Processor) é muito complexo e interessante. A máquina extrai toda a água dos dejetos e transforma em água potável, sem cor ou sabor. Além disso, ela consegue alcançar um volume imenso: com o material de uma comunidade de 100 mil pessoas, por exemplo, é liberado 86 mil litros de água e 250kw de eletricidade por dia.

É interessante notar que, com a máquina, são resolvidos dois problemas. O primeiro, obviamente, é a falta de água. O outro — e tão preocupante quanto — é a falta de saneamento básico em alguns países e que causa uma série de doenças graves. Com a JOP, o problema poderia diminuir.

O equipamento ainda não está disponível para ser comprado amplamente, já que é extremamente caro e inviável de ser produzido em larga escala. Os responsáveis, porém, já estão criando formas de baratear o processo. Uma empresa do Senegal — feliz com os resultados — já demonstrou vontade de adquirir uma máquina, já que o resultado está sendo muito positivo.

Abaixo, vídeo da JOP em funcionamento no Senegal: