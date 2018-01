Mastercard cria sistema que substitui senhas do cartão de crédito por selfies - Link - Estadão

Reuters

Selfie tirada pelo ator Gabriel Iglesias poderá ser usada em breve para pagar compras com cartão de crédito

A Mastercard tem um novo plano para engajar os usuários jovens e tentar facilitar o uso de cartão de crédito. A empresa está desenvolvendo um sistema que aprova a compra após o dono do cartão tirar uma selfie.

Segundo reportagem da CNN, a tecnologia vai permitir o pagamento por meio do smartphone. No balcão da loja, após o processamento da compra, o atendente vai pedir para o cliente pegar o telefone e tirar uma foto. Um sistema de reconhecimento facial identificará se o autor da compra é mesmo o proprietário do cartão. Para a empresa, fazer uma selfie é mais fácil do que lembrar a senha do cartão.

“A nova geração gosta de tirar selfies… Eu creio que eles vão achar a tecnologia legal. Eles vão abraçá-la”, disse em entrevista à CNN Ajay Bhalla, responsável pelo desenvolvimento de soluções inovadoras para segurança da empresa.

A inspiração para a novidade viria da Apple, que mudou o mercado ao instalar o sensor biométrico nos seus aparelhos e permitir as impressões digitais sejam usadas para garantir a segurança da compra via o sistema Apple Pay.

Para colocar no mercado o novo sistema de selfies, a companhia fechou parcerias com diversas empresas de tecnologia como Apple, BlackBerry e Samsung.

O sistema de autenticação de compras por meio de selfies estará disponível em um app que a Mastercard começará a testar no mercado no outono americano (que começa em setembro). O app também vai aceitar a identificação por meio de impressões digitais.

Para o o futuro, deve ser incluído também um sistema de aprovação de compras por reconhecimento de voz, que está em desenvolvimento, e um sistema de reconhecimento de batidas de coração, uma tecnologia que, acreditem, está sendo desenvolvida por uma startup canadense chamada Nymi.