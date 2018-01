Mastercard lança cartão com leitor de impressões digitais - Link - Estadão

MasterCard/John Hammil Cliente só precisa colocar o dedo no cartão de crédito para liberar pagamento

A MasterCard anunciou nesta quinta-feira, 20, uma nova tecnologia ideal para quem não consegue decorar suas senhas: um cartão de crédito com um leitor de digitais embutidos. Disponível na África do Sul, o cartão permite que usuários façam compras sem digitar a senha, exigindo apenas um leve toque no dispositivo para comprovar a sua identidade no ato da compra.

De acordo com a empresa, o cartão de crédito funciona em máquinas convencionais, já que possui a mesma espessura dos cartões usados atualmente — ou seja, não haverá problemas na implementação da tecnologia e nem necessidade de atualização das máquinas. Para ter o cartão nos países disponíveis, então, basta solicitar para a instituição financeira e cadastrar a biometria.

Para realizar as compras, o procedimento é o mesmo que é feito em transações normais: o cliente insere o cartão na máquina e aguarda. No momento da validação, ao invés de inserir a senha, ele coloca o dedo no sensor biométrico. Neste momento, a máquina libera a compra como se a pessoa tivesse inserido a senha.

“Seja desbloqueando um smartphone ou fazendo compras online, impressões digitais estão ajudando a entregar conveniência adicional e segurança”, disse o presidente da Mastercard, Ajay Bhalla, por meio de comunicado.

A tecnologia começa a ser liberada para o público do país africano após realizar dois testes em supermercados e lojas de conveniências — ambos bem-sucedidos. Nos próximos meses, a tecnologia segue para testes na Europa e na Ásia. A empresa, no entanto, ainda não possui previsão de quando o cartão de crédito biométrico deverá ser liberado nos demais países que a MasterCard opera.

Tentativa. Esta não é a primeira vez que a Mastercard tenta estimular os consumidores a deixar de usar senhas. Em julho de 2015, a empresa anunciou que estava desenvolvendo um sistema que aprova a compra após o dono do cartão tirar uma selfie.

Segundo a empresa, o recurso, que ainda não foi lançado comercialmente, pede que o cliente tire uma foto de si mesmo na hora da compra. Um sistema de reconhecimento facial identificará se ele é o dono do cartão.

A empresa não é a única a postar na biometria para garantir a segurança de transações financeiras. Além dos grandes bancos, fabricantes de smartphones também passaram a incorporar o recurso em diversos novos modelos de aparelhos, com o intuito de viabilizar compras online.

Contudo, os sensores de digitais ainda não são à prova de fraude. Segundo especialistas em segurança, cibercriminosos podem usar impressões digitais falsas como uma espécie de “chave-mestra” para autorizar transações.