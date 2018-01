Microsoft e IBM investem em tecnologias para prever poluição na China - Link - Estadão

REUTERS

A poluição do ar na China pode ser um grande negócio. Duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, IBM e Microsoft, estão competindo para explorar o nascente mercado de previsão da qualidade do ar em um dos maiores países emissores de carbono do mundo.

Períodos de intensa neblina de poluição que envolveram Pequim levaram autoridades da capital chinesa a declarar dois “alertas vermelhos” sem precedentes em dezembro. Um deles foi para os 22 milhões de habitantes da capital chinesa e cidades próximas em que a poluição pesada deve durar mais de três dias.

“Há cada vez mais atenção para o serviço de previsão da qualidade do ar”, disse Yu Zheng, pesquisador da Microsoft. “Mais e mais pessoas se importam com essas informações.”

A Microsoft e a IBM já garantiram seus primeiros clientes do governo no ano passado, quando desenvolverem as suas respectivas tecnologias de previsão da poluição em seus laboratórios de pesquisa na China.

O primeiro cliente da IBM foi a agência de proteção ambiental de Pequim. No início de dezembro, a empresa lançou, em parceria com a agência, um Centro Conjunto de Inovação Ambiental – com funcionários do governo e cientistas da IBM – que permite que as autoridades façam modelos melhores para cenários de redução de poluição durante os piores episódios.

A Microsoft, por sua vez, assinou um contrato com o Ministério do Meio Ambiente da China e as agências de proteção ambiental das províncias de Fujian e Chengdu, capital da província de Sichuan.

As duas rivais de tecnologia não estão competindo apenas por clientes do governo. Clientes comerciais – em particular as empresas de geração de energia renovável – também estão entre os potenciais clientes, além dos consumidores finais.

Mais de 30 parques de energia solar na China estão usando a tecnologia de meteorologia da IBM, que também poderá ajudar a prever a disponibilidade de luz solar.

