Microsoft lança sistema para registrar transações com bitcoins - Link - Estadão

REUTERS

A Microsoft lançou nesta terça-feira, 10, uma plataforma para registrar transações com bitcoins, tecnologia conhecida como “blockchain”, baseada em computação em nuvem. Feita em conjunto com a empresa iniciante norte-americana ConsensYs, o serviço será oferecido para instituições financeiras que desejam testar o uso de bitcoins.

Leia também:

A difícil matemática das ações da Microsoft

O blockchain funciona como um enorme e descentralizado livro contábil de todas as transações feitas com bitcoin, que é verificada e compartilhada por uma rede de computadores global. A indústria financeira está investindo na tecnologia para reduzir custos e aumentar eficiência.

A tecnologia, entretanto, não se limita às transações com bitcoins. Ela pode ser usada para assegurar e validar as trocas de quaisquer dados. Outras companhias estão agora construindo suas próprias blockchains, com a oferta de ferramentas adicionais para a original.

Faça você mesmo. A tecnologia estará disponível para bancos e seguradoras que já estão utilizando a tecnologia de computação em nuvem Azure, da Microsoft. A companhia disse que quatro grandes instituições financeiras globais já assinaram o serviço.

O sistema permite que as instituições possam fazer experimentos usando modelos fornecidos pela própria Microsoft, sem a necessidade de desenvolver software próprio.

/REUTERS