MIT desenvolve bateria que recarrega em seis minutos - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO/MIT

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT) e da Universidade de Tsinghua desenvolveram uma tecnologia que pode mudar o conceito de baterias de celulares conhecido hoje. Com um formato oval, a bateria tem o triplo da capacidade padrão e consegue realizar uma recarga de celular em apenas seis minutos e com uma autonomia de até dois dias.

O design do dispositivo é um tanto quanto estranho e inusitado. Parecendo um ovo, ela possui uma camada externa feita de dióxido de titânio e uma camada interna, chamada de nanopartícula de alumínio.

Quando é iniciada a recarga do celular, a nanopartícula de alumínio se expande, permitindo a recarga mais rápida. O dióxido de carbono, por outro lado, permitira que a capacidade do dispositivo seja o triplo do que é visto em baterias do mesmo tamanho.

Os pesquisadores ainda relatam que, além de ser mais prática e eficiente, a bateria deverá ser mais barata e poderá ser produzida em larga escala.