Stephen Lam/Reuters Elon Musk é fundador e dono das empresas Tesla, SpaceX e Boring Company

O excêntrico bilionário Elon Musk usou seu perfil no Instagram para postar um vídeo do protótipo do primeiro túnel para transporte subterrâneo de veículos construído pela sua empresa Boring Company. Na publicação, Musk anuncia ainda que o novo modelo de transporte estará disponível gratuitamente nos próximos meses.

Nas imagens, a câmera passa em alta velocidade pelo túnel, cruza com alguns trabalhadores e mostra um semáforo. Por fim, volta novamente para o logo da empresa.

Na legenda do vídeo, Musk explica que o protótipo tem três quilômetros e fica sob o oeste de Los Angeles. “Está quase pronto!”, diz. “Estamos pendentes de aprovações regulatórias finais, mas vamos oferecer passeios gratuitos para o público em poucos meses”.

O novo meio de transporte quer que carros, bicicletas ou ainda pedestres subam em placas eletrificadas localizadas na superfície em algumas ruas estratégicas. Assim que forem acionadas, as placas descerão para os túneis e serão transportadas em alta velocidade por dentro de uma malha viária subterrânea até o destino final. Segundo Musk, a velocidade das placas será superior a dos aviões e jatos.

Se depender da popularidade de Musk a ideia deve pegar facilmente. Em cinco horas, o vídeo publicado recebeu mais de 1 milhão de visualizações.

O projeto é um exemplo do modelo Hyperloop, um novo meio de transporte com carros ou trens que se movem por meio de tubos e em alta velocidade. A ideia foi concebida por Musk e divulgada pelo bilionário para que outras companhias tirassem a ideia do papel. Atualmente várias empresas fazem testes com no modelo, entre elas a Boring Company.

Por meio de sua conta no Twitter, o empreendedor disse ainda que a companhia já está trabalhando em tuneis que ligam Nova York e Washington e que a espera começar a construir um túnel que ligue Los Angeles e São Francisco em 2019.