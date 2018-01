Nissan fará testes com carros autônomos em Londres - Link - Estadão

Reuters A Nissan está desenvolvendo um carro elétrico sem motorista

A montadora japonesa Nissan anunciou nesta sexta-feira, 13, que vai realizar seus primeiros testes europeus com carros autônomos em Londres. A escolha surge poucos meses após o anúncio de que seriam construídos dois novos modelos de automóveis no Reino Unido, apesar do Brexit.

Uma versão modificada do carro elétrico LEAF, equipado com tecnologia de condução autônoma, será o primeiro modelo a ser testado na capital no próximo mês, ainda de acordo com a companhia.

"Com futuros modelos seguros e inovação de ponta sendo desenvolvidos aqui no Reino Unido, estamos ansiosos para um futuro forte de concepção, engenharia e fabricação no país para os clientes em todo o mundo", disse o Presidente da Nissan Europa, Paul Willcox.

Em outubro, a Nissan anunciou que expandiria a produção em sua fábrica na Inglaterra, depois de promessas do governo britânico em compensar eventuais perdas de competitividade resultantes da saída do Reino Unido da União Europeia. A Nissan é responsável por cerca de um terço das exportações de carros na Grã-Bretanha.