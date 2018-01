Nova versão do Wi-Fi; Li-Fi promete internet 100 vezes mais rápida - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Um dos maiores problemas da humanidade hoje é o sinal de Wi-Fi. Afinal, as coisas estão começando a ficar mais conectadas e o sinal de internet se torna, cada vez mais, algo indispensável. Todo mundo quer uma rede que tenha, no mínimo, um sinal de web com a velocidade da luz, para entrar nas redes sociais, mandar mensagens ou apenas ver sua série no streaming. Vendo isto, um grupo de pesquisadores resolveu atender “às demandas do povo” e criou um novo Wi-Fi: o Li-Fi, que começou a ser testado em locais públicos e, em breve, deverá estar na casa das pessoas.

Leia também:

Casa inteligente entra no radar do brasileiro e vira alvo de várias indústrias

Diferentemente do tradicional, a versão 2.0 do Wi-Fi viaja em ondas de luz, permitindo que a internet tenha uma conexão rápida e mais estável. Testes realizados na Estônia nesta semana pela Velmenni, empresa que produz a tecnologia, demonstraram que o Li-Fi transmite dados a 1 gigabit por segundo. Ou seja, uma velocidade 100 vezes maior do que a média do Wi-Fi atual.

O segredo desta velocidade — que não fará filme nenhum parar de ser exibido no Netflix — é a luz. O sistema funciona por meio de uma transmissão de informação com luzes LED. Elas modulam a intensidade e a frequência da internet, transmitindo sinais que são captados pelos dispositivos conectados da casa. Ou seja, a transmissão de internet não depende mais da antena do roteador. Dependerá, única e basicamente, de uma lâmpada inteligente.

Agora, esta tecnologia de filmes de ficção científica está ficando cada vez mais próxima das pessoas. Os pesquisadores da Estônia que comprovaram os benefícios do Li-Fi também começaram a testar a ferramenta em locais públicos.

“Estamos fazendo projetos-piloto em diferentes setores em que podemos utilizar a tecnologia de transmissão de dados pela luz”, disse o diretor executivo da empresa estoniana que testa o Li-Fi, Deepak Solanki, ao site inglês IBTimes. ”Atualmente, projetamos uma solução de iluminação inteligente para um ambiente industrial, onde a comunicação de dados é feita através da luz.”

Além da rapidez, o Li-Fi permite dar mais segurança aos usuários. Já que a luz não atravessa barreiras, ela ficará restrita ao local que está instalada. Vizinhos roubando sinal, nunca mais. Além disso, não haverá interferências entre os dispositivos. A TV terá um sinal só dela, assim como o notebook, a geladeira, o smartphone. A casa inteligente, então, se torna ainda mais viável.

Reprodução/Boston University

O funcionamento do Li-Fi em um ambiente profissional, por exemplo O funcionamento do Li-Fi em um ambiente profissional, por exemplo

Faça-se a luz. O Li-Fi foi criado em 2011 pelo pesquisador Harald Haas, da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Ele viu que a luz poderia transmitir muito mais dados do que uma torre de celular. Desde então, ele trabalha no desenvolvimento da lâmpada inteligente ideal.

Atualmente, além da empresa da Estônia, algumas companhias da Europa também estão desenvolvendo os primeiros dispositivos com aplicações comerciais. Na França, a Oledcomm desenvolve uma rede Li-Fi para ser usada num hospital francês para que os dispositivos inteligentes de saúde possam ser usados com tranquilidade.

Além do Li-Fi, outras tecnologias estão surgindo para tornar a conexão com a internet mais rápida e dinâmica. Recentemente, o Wi-Fi Aware começou a ser testado. Ele funciona como uma espécie de Bluetooth e permite a conexão com empresas sem acessar a internet.

Ainda não há uma data exata de quando a nova tecnologia Wi-Fi ficará disponível para o público em geral. Mas se for considerado o ânimo de investidores e pesquisadores da área, as lâmpadas logo ficarão inteligentes.