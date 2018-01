Novas lâmpadas de LED rastreiam movimentos de pessoas - Link - Estadão

REUTERS

As lâmpadas de LED do supermercado sabem onde você está – e podem te dizer qual o melhor lugar para ir. A nova tecnologia em teste pelo Carrefour na cidade de Lille, no norte da França, rastreia seus movimentos e irradia dados para o seu smartphone por meio de pulsos de luz invisíveis aos olhos. O objetivo, segundo a empresa, é guiar o cliente para as prateleiras certas com ofertas especiais.

Esta é a mais nova tentativa para unir a experiência de compras online com o mundo físico, que é considerada o “Santo Graal” para a indústria no momento.

Como parte de um novo esquema de fidelidade lançado no mês passado, por exemplo, a empresa britânica Marks and Spencer está enviando mensagens de textos promocionais para pessoas que estão dentro ou próximos às lojas. Apenas os clientes que concordaram em recebê-las participam da integração.

Na verdade quase três quartos dos varejistas britânicos estão usando tecnologia para rastrear clientes nas lojas, como softwares de reconhecimento facial, segundo pesquisa com executivos das varejistas feita pela empresa de serviços de TI CSC. É principalmente para propósitos de segurança, mas também ajuda a oferecer um serviço mais personalizado.

Até mesmo na Alemanha, onde a privacidade é particularmente bem protegida, grandes varejistas têm aderido ao aplicativo norte-americano Shopkick, que recompensa clientes com pontos quando entram em lojas participantes e escaneiam produtos com seus celulares.

Mas varejistas devem agir com cautela, especialmente entre clientes mais velhos. O projeto do Carrefour – uma tentativa em conjunto com a Philips – está apenas em uma loja da cidade francesa, escolhida para o teste por atrair uma população jovem.

