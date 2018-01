Novo carro 'inteligente' da Ford evita multas por velocidade - Link - Estadão

SÃO PAULO – Depois de carro que estacionam sozinhos e carros que avisam sobre problemas mecânicos, vem aí os carros que não deixam o motorista ultrapassar a velocidade máxima de uma via. A Ford apresentou na Europa o modelo Ford S-Max, que vem com tecnologia de limitação de velocidade. “Será o fim das multas por velocidade?”, pergunta o site da montadora.

Uma câmera instalada no parabrisa do veículo lê as placas de trânsito e a partir de suas indicações ajusta a velocidade se ela estiver acima do permitido. O sistema faz isso ajustando a quantidade de combustível injetada no motor e não usa os freios.

Segundo vídeo de divulgação do Intelligent Speed Limiter, em estradas com menos placas, o sistema pode usar dados do mapa de navegação de bordo (em modelos em que estiver disponível) para ajudar a saber a velocidade.

O sistema pode ser desativado pelo motorista através de um botão no console ou ser temporariamente desligado com uma pisada forte no acelerador.

O carro inclui outras tecnologias de segurança. Se o veículo estiver em um declive e sua velocidade aumentar, o carro soará um alarme para que o motorista acione o freio. Há também detetor de pedestres e aviso de colisão, estes como opcionais.