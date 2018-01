Novo implante auditivo reproduz músicas direto do iPhone - Link - Estadão

DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO Empresa lançou implante auditivo que se conecta via Bluetooth com dispositivos da Apple.

A fabricante de implantes auditivos Cochlear anunciou nesta quarta-feira, 26, que agora seus dispositivos poderão ser conectados diretamente a iPhones, iPads e iPods, por meio de conexão Bluetooth. Agora, as pessoas com implantes poderão ouvir música ou atender a ligações telefônicas sem precisar usar nenhum outro aparelho.

Antes disso, os dispositivos da Cochlear já podiam se conectar aos smartphones, mas era preciso conectar o implante a um dispositivo intermediário com Bluetooth (geralmente ele era usado como um pingente no pescoço). Com a novidade, isso não é mais necessário.

Já que esses dispositivos da Cochlear ficam fora da orelha do paciente, captando os sons e os transformando em sinais elétricos que são enviados para o eletrodo implantado no ouvido, os usuários que quiserem a atualização não precisarão se submeter a um novo implante.

A Apple também tem trabalhado com outras empresas de produtos auditivos, como a GN ReSound e a Starkey, que também fabricam produtos que se conectam diretamente com o iPhone.

Sarah Herrlinger, diretora de política de acessibilidade global da Apple, disse que um dos maiores desafios com os implantes foi o fato de os audiologistas nem sempre indicarem um conjunto fixo de implantes cocleares. Muitas vezes, os médicos indicam implantes e auxiliares de audição de empresas diferentes.