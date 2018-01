Novo iPhone pode ter carregamento sem fio - Link - Estadão

Reuters Os novos iPhones deverão ter telas de tamanhos diferentes e novas tecnologias

Assim como acontece todo ano, rumores começaram a circular sobre as novidades no próximo modelo do iPhone, que deverá ser lançado ainda neste ano. Um deles, porém, ganhou mais força após o jornal chinês Commercial Times afirmar nesta quinta-feira, 9, que o aparelho poderá ser recarregado sem fios, assim como já acontece com o Apple Watch.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a fabricante de chips para controle de recarga sem fio Lite-On Semi recebeu uma grande encomenda da Apple para ser entregue em breve. Os chips seriam usados nos novos aparelhos da fabricante norte-americana, possibilitando que o celular seja carregado apenas por wireless.

Fontes afirmaram ainda que o novo celular irá deixar de usar a estrutura em alumínio para retornar ao vidro, já que isso facilitaria a maior transmissão de cargas eletromagnéticas para o carregamento sem fio. Ele funcionaria igual aos novos smartphones da Samsung, que devem ser "encaixados" em uma base para carregamento.

Procuradas, Apple e Lite-On não se pronunciaram ou negaram as afirmações do Commercial Times.