Novo serviço reúne vídeo sob demanda; TV por assinatura e streaming de música - Link - Estadão

A EnterPlay anunciou, no início de dezembro, um novo serviço de entretenimento sob demanda, em um modelo que lembra o Netflix. A partir de uma mesma interface, é possível encontrar o conteúdo da TV aberta e por assinatura, vídeos e streaming de música, além de aplicativos e jogos.

O serviço pode ser acessado por meio de uma TV conectada ou de um set-top box da marca, que conecta a TV à internet. Por meio do controle remoto, é possível escolher os conteúdos e baixar apps.

Segundo o COO da EnterPlay, Jorge Salles, usar um aplicativo para cada tipo de conteúdo atrapalha a experiência do usuário. “Somos um agregador de entretenimento”, diz.

Para se adaptar à baixa velocidade da conexão de internet no Brasil, o serviço adotou uma nova tecnologia de compressão e transmissão de vídeo. De acordo com Salles, é possível assistir vídeos em alta resolução com uma banda de apenas 3 MB.

É possível experimentar o serviço e ter acesso gratuito a alguns conteúdos, entre eles filmes e séries de TV até o fim de janeiro. Depois, é necessário pagar uma assinatura de R$ 19,90 por mês para acessar o pacote, que incluir 15 canais de TV por assinatura em HD.