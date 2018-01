O lado social da revolução tecnológica - Link - Estadão

No verão de 2013, Casey Gerald, aluno de primeiro ano do MBA da prestigiada Harvard Business School, fez as malas e embarcou com três amigos em uma viagem de 13 mil quilômetros ao redor dos EUA. Seu objetivo era ajudar empreendedores de comunidades fora dos polos tecnológicos óbvios de São Francisco, Boston e Nova York. “Decidimos usar nossa educação e habilidades não para fazer um livro, mas para fazer a diferença”, diz Gerald.

Seu plano foi baseado na ideia de que os novos negócios precisam mudar o mundo – e o Vale do Silício, dominado por uma elite privilegiada, estaria falhando nessa missão. “O Larry Page está pensando no Google e o Mark Zuckerberg no Facebook. Eles não estão pensando na revolução tecnológica.”

Assim nasceu o MBA Across America, uma iniciativa que leva grupos de alunos dos principais MBAs dos EUA para trabalhar com empreendedores de pequenas comunidades dos EUA. Dos 52 negócios atendidos até agora, 74% registraram aumento no faturamento. “Essas pessoas não precisavam das bênçãos de estudantes de MBA de Harvard, mas de um pequeno empurrão.”

DIVULGAÇÃO/MARK DAWSON

A ideia foi moldada por experiências que começaram em sua infância. Nascido no Texas, Casey foi abandonado na infância pelo pai, usuário de drogas, e pela mãe, bipolar. Cresceu em uma região pobre de Dallas sob a tutela da avó, mas conseguiu superar obstáculos e entrar na famosa faculdade de Direito de Yale.

Após a formatura, conseguiu um trabalho no banco Lehman Brothers às vésperas da crise de 2008 e viu o banco desmoronar. Foi o primeiro sinal do que hoje ele define como sua missão: “reinventar os negócios para resolver os grandes desafios da sua geração”.

Quando entrou em Harvard anos depois, Casey já tinha vivido experiências no setor público em Washington D.C. e com startups de tecnologia em Nova York. Concluiu que o caminho para “recriar o sonho americano” seria fomentar a inovação e novos negócios entre os menos privilegiados.

No ano passado, Casey foi o orador da sua turma em Harvard. Seu discurso enfático pela criação de negócios sociais e mais focados nas necessidades do mundo viralizou nas redes sociais. Desde então, foi capa de revistas como a Fast Company e tornou-se porta-voz de uma nova geração que defende mais humanidade e propósito nos novos negócios.

Confira os principais trechos da entrevista ao ‘Estado’:

Foram as experiências pessoais ou profissionais que o levaram a acreditar na necessidade de ajudar pequenos negócios?

Sem dúvida foi a minha experiência de vida. Quando nós começamos esse programa, ninguém acreditava na ideia e tivemos que ser determinados. E eu tive uma infância pobre no Texas, então para mim determinação não é algo que você aprende em Harvard, mas algo que se aprende sendo pobre. Quando eu penso no trabalho que eu faço, penso que não o faria se não tivesse tido que enfrentar a partida dos meus pais e ter que encontrar esperança mesmo assim; se pessoas não tivessem levantado as suas mãos diante de um garoto assustado e perguntado: como eu posso ajudar?

Você trabalhou no banco Lehman Brothers às vésperas da crise de 2008. Como essa experiência mudou a forma como você vê negócios?

Fui trabalhar lá porque não queria mais ser pobre. No meu primeiro dia no Lehman Brothers, foram demitidas 3 mil pessoas. O que aconteceu no verão de 2008 mostrou que não podemos tomar nada como certo e que um sistema inteiro pode falhar. Esse foi o contexto para sentir que eu e outras pessoas teríamos que assumir o papel de reimaginar nossas instituições. Ao mesmo tempo, entendi que receber um salário mensal não me satisfazia. Em um único pagamento ganhei mais do que a minha vó ganharia em seis meses fazendo faxina. E me sentia miserável por isso. Esse foi o ano em que entendi a razão de estar nesse planeta.

Casey Gerald foi capa da revista ‘Fast Company’

Por que devemos levar o empreendedorismo para as camadas mais pobres da sociedade?

Porque não podemos nos dar ao luxo de esperar que as grandes corporações ou governos resolvam nossos problemas. Estamos sendo forçados a nos tornar empreendedores para criar as oportunidades econômicas que são o sonho da maior parte das pessoas. Creio que alguns dos melhores empreendedores dos próximos 50 ou 100 anos serão jovens de lugares como as favelas brasileiras, que vão acordar um dia e dizer: “Quer saber? Isso aqui é um saco! Eu vou fazer algo diferente”. E acredito que as soluções deles serão mais interessantes, vitais e urgentes do que as de alguns herdeiros da elite que decidam criar uma startup.

Você falou sobre a necessidade de reinventar os negócios. Empresas de tecnologia como o Uber estão fazendo isso bem?

Qualquer revolução que causa rupturas é dolorosa. Acredito que nosso trabalho é não atrapalhar o progresso só porque temos medo. Dito isso, não há dúvidas de que o capitalismo desgovernado aplicado a essas tecnologias não é uma boa política. Nós temos que nos perguntar se um negócio é certo e o tipo de proteção que precisaremos oferecer às pessoas para que o poder dessas empresas não esconda o custo humano dessas tecnologias.

As empresas de tecnologia estão mudando o mundo, como propagado no Vale do Silício?

Eu acho que os empreendedores não estão realmente pensando na revolução tecnológica. O Larry Page está pensando no Google e o Mark Zuckerberg no Facebook. Os grandes empreendedores dessa era estão pensando nas suas companhias e não no impacto que os negócios deles terão na sociedade nos próximos 100 anos. Se dizemos que estamos mudando o mundo em uma sociedade onde há crianças vivendo abaixo da linha da pobreza e educação não é acessível para todos, então temos que criar algo que atenda a esses desafios. Mudar o mundo não pode ser simplesmente dizer “eu ajudo muitas pessoas a ir do seu apartamento até uma festa mais rapidamente porque elas podem usar um carro que elas chamam pelo seu telefone em vez de pegar o metrô”. Temos que nos forçar para que o empreendedorismo não seja algo focado em 1% da população.

Como motivar as pessoas a se engajar nesses problemas reais?

Precisamos de um despertar social. Mudar o discurso de “Olha, aqui está uma oportunidade de mercado”, para “Olha, aqui está um encorajamento moral”. Você tem que sentir algo espiritualmente quando entra em uma favela, não pode olhar apenas como uma oportunidade de negócio. Os negócios hoje são o que a Igreja era na Idade Média: as instituições mais importantes da sociedade. Estou convencido de que precisamos de uma reforma.