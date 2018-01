'Oscar das startups' na América Latina divulga vencedores - Link - Estadão

Divulgação CEO da Zup é considerado o empreendedor segundo o Latam Founders Award

As cinco melhores startups do Brasil, assim como o melhor investidor e o empreendedor do ano foram anunciados na noite de ontem em São Paulo, durante a cerimônia de abertura do Latam Founders Award, considerado o "Oscar das startups". Na edição de 2016, os destaques ficaram por conta da startup Nubank, que foi premiada como o melhor serviço para consumidores finais, e do Uber, apontada como a melhor empresa com atuação internacional. As startups Contabilizei, que oferece uma ferramenta de contabilidade online, a Pipefy, ferramenta de desenho de processos, e a Dr. Consulta, que permite agendar consultas pela internet, também foram premiadas.

Além das startups, o prêmio – que é resultado dos votos da comunidade Latam Founders, que possui mais de 700 membros –também premia o empreendedor do ano. Em 2016, quem levou a taça foi Bruno Pierobon, presidente executivo da Zup, startup que oferece tecnologia para resolver problemas de integração de projetos de TI para empresas. O prêmio também contempla o investidor do ano que foi a RedPoint eVentures, que tem entre seus sócios o empreendedor Romero Rodrigues, fundador do Buscapé. Entre as empresas que estão no portfólio da companhia estão PSafe, Passei Direto e Resultados Digitais. A RedPoint também é cofundadora do Cubo, espaço de coworking para startups criado em parceria com o banco Itaú.

O Latam Founders Awards foi criado em 2014 com o objetivo de reconhecer pessoas e tecnologias que se destacam na América Latina. A ideia é simples: os membros da comunidade indicam os candidatos e os seis que receberem o maior número de votos em cada categoria são finalistas. Em seguida, os membros votam para decidir o vencedor. “Ser indicado e votado por pares e líderes da nossa comunidade é algo profundo, um reconhecimento neste nível tem um verdadeiro impacto. O prêmio coloca uma luz nas empresas que estão tendo um impacto positivo na região”, ressalta Pamela Granoff, fundadora da Latam Founders.

Finalistas. Em 2016, o grupo de finalistas do Latam Founders Awards foi bastante variado e incluiu de aplicativo de recarga para celular à cartão pré-pago para comprar lanches na cantina da escola.

O RecargaPay, aplicativo gratuito para inserir créditos no celular, recebeu pela primeira vez a indicação ao prêmio pela primeira vez na categoria de serviços para o consumidor final, mas não levou neste ano. Por meio do app, é só digitar o número do telefone e escolher a forma de pagamento, que pode ser feita mesmo se o dispositivo não estiver conectado à internet. Fundado em 2010, o Recarga Pay já recebeu U$ 8 milhões em investimentos e reúne 1 milhão de usuários ativos. “A grande vantagem do aplicativo é a conveniência, as pessoas economizam muito tempo no dia a dia e é uma facilidade para quem tem mais de um chip”, explica Gustavo Victorica, um dos fundadores do RecargaPay.

Outra empresa que esteve entre os finalistas foi a Nutrebem, mas acabou não sendo escolhida, nasceu em 2011 com o objetivo de melhorar os hábitos alimentares dos estudantes. A startup avalia o cardápio da cantina das escolas parceiras e sugere mudanças para melhorá-lo. Em seguida, os alunos recebem um cartão pré-pago para comprar na cantina: os pais depositam dinheiro e podem acompanhar por meio de um aplicativo o consumo na cantina, estipular limites de gastos e bloquear alimentos "proibidos".

No fim do mês, o Nutrebem faz um boletim nutricional com os principais produtos que as crianças consumiram, a porcentagem de alimentos nutritivos e sugestões de opções mais saudáveis. “A análise nos permite entender o comportamento dos alunos, melhorar a oferta nutricional da cantina e incentivar os pais a orientarem seus filhos. Com isso, já estamos percebendo mudanças positivas na alimentação dos estudantes”, explica Henrique Mendes, CEO da Nutrebem. A empresa já atende mais de 70 mil alunos, está em 78 escolas e recebeu R$ 8,5 milhões em investimentos.

Visibilidade. Para Mendes, a principal vantagem de estar entre os finalistas do prêmio é ganhar mais visibilidade no mercado. “Acredito que estar entre os finalistas pode nos ajudar a conversar com outros investidores, colaborar para a expansão, com mais diretoras de escolas conhecendo a nossa proposta”, diz o empreendedor.

Segundo o presidente executivo da aceleradora Aceleratech, Pedro Waengartner, a indicação ao prêmio é uma boa oportunidade de exposição no ecossistema dos empreendedores e investidores. “Os investidores estão sempre procurando boas oportunidades e estar entre os finalistas sinaliza que aquelas empresas são especiais. Se eles não conhecem algum dos indicados, provavelmente vão pesquisar sobre, o que é muito interessante para essas empresas”, explica.