Pela primeira vez; robô humanoide do Google corre ao ar livre - Link - Estadão

Atlas, o robô humanoide do Google, já está sendo testado ao ar livre. O anúncio foi realizado por Marc Raibert, fundador da Boston Dynamics — empresa do Google responsável por robótica — durante a 11ª Conferência Fab Lab.

Capaz de andar com duas pernas até mesmo em ambiente acidentado, o robô é visto durante o vídeo caminhando em uma floresta. É interessante notar que Atlas anda com cautela em meio à vegetação, mas corre quando encontra uma superfície plana. Em outro momento do vídeo, quando corre por um superfície rochosa instável, ele leva uma forte pancada e consegue permanecer em pé.

Tudo isso mostra que o robô do Google está cada vez mais perto de realizar tarefas de difícil execução ou entrar em locais de difícil acesso no lugar de pessoas.

Raibert afirma durante o vídeo, porém, que Atlas ainda tem muito a desenvolver. “Não estou dizendo que ele pode fazer tudo o que vocês conseguem fazer, mas, se continuarmos pressionando, chegaremos lá.”

Além disso, é possível ver uma demonstração de Spot, robô quadrúpede da empresa.