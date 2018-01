Piloto automático da Tesla freia carro antes de acidente acontecer - Link - Estadão

Após causar um grave acidente há alguns meses, os carros da montadora Tesla parecem mais seguros com o novo sistema de piloto automático. Um vídeo publicado no YouTube nesta terça-feira, 27, mostra um dos carros da montadora freando ao detectar dois carros em alta velocidade se envolvendo em um acidente logo à frente.

O mais curioso do vídeos, gravado em uma estrada na Holanda, é o fato de que o carro — um Model S — emitiu um alerta sonoro e começou a frear antes do acidente envolvendo os outros dois carros ocorrer.

De acordo com o autor da postagem e passageiro do automóvel, Hans Noordsij, foi o piloto automático que começou a frear o carro antes que a motorista tivesse tempo para reagir. No video, é possível perceber que outros carros na pista frearam depois do Tesla.

A tecnologia usada pelo carro é o Autopilot v.8.0, que recria imagens em 3D do ambiente para pilotar de forma mais segura e sem a necessidade de maiores intervenções por parte do motorista.

Abaixo, veja o vídeo do acidente: