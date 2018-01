Plataforma de brasileiro que simplifica a rotina de empresas cresce mundialmente - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

A Pipefy – um sistema online que otimiza o controle de atividades de empresas – está fazendo sucesso no exterior. A plataforma acaba de receber aporte de duas investidoras, após registrar um crescimento mensal de 100%. Além disso, ela já está funcionando em mais de 3000 empresas em 60 países. Inovadora no meio que está, toda a ideia da Pipefy saiu da cabeça de um brasileiro.

Em 2013, o paranaense Alessio Alionço viu que as pequenas e médias empresas tinham problemas internos de organização. Assim, começou a pensar em maneiras de reverter esse quadro, já que são poucas as opções de informatização empresarial. O resultado foi a Pipefy.

O sucesso, talvez, seja pela facilidade de utilização. Tudo é feito com base em cartões com atividades a serem cumpridas. “Se o processo ficar lento, os cartões ficam marcados com uma tarja vermelha, indicando o atraso”, explica o criador. Assim, a empresa consegue padronizar a forma da equipe trabalhar, exibindo com transparência a produtividade de cada área.

Para Magnus Arantes, cofundador da Pipefy, o sucesso da plataforma é um sinal para outras startups brasileiras. “A indústria brasileira de software já tem capacidade para criar sucessos internacionais.”