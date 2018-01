Projeto cria dispositivos que trazem exposições de arte para dentro de casa - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

“Imagine a Apple TV encontrando um Spotify para arte, trazendo exibições com qualidade de museu diretamente para sua casa.” É essa a descrição do DAD, um projeto que propõe transmitir obras de arte para a televisão.

Através de parcerias com artistas, curadores, galerias, feiras de arte e instituições, o serviço promete conseguir transmissões de exposições de vários lugares do mundo.

O DAD criou duas alternativas de aparelhos: uma caixa de transmissão e uma tela dedicada com resolução HD, que serão vendidos separadamente e não necessitam um do outro para funcionar. O usuário pode, por exemplo, conectar a caixa em um projetor ou televisão que tenha suporte para imagens em alta definição. A exposição pode então ser escolhida diretamente na TV ou através de um aplicativo no celular e será exibida ininterruptamente na tela do televisor.

O projeto está disponível para financiamento coletivo no site Kickstarter e já arrecadou mais que€ 24 mil, mais que o dobro da meta de € 10 mil. Para adquirir o Drive, é necessária contribuição de€849. Já para a tela especial, é necessário desembolsar €4.890.