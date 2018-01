Próximo salto da Apple pode ser em realidade aumentada - Link - Estadão

REUTERS/Yuya Shino A Apple vai começar a cobrar por seus serviços virtuais em reais no Brasil.

O iPhone, da Apple, pode estar pronto para fazer o seu próximo grande salto: servir como ‘trampolim’ para a realidade aumentada, tecnologia que insere elementos virtuais no mundo real por meio de uma tela. E se depender da empresa, os avanços devem chegar em breve, conforme a Apple prepara novas funcionalidades.

A realidade aumentada ficou conhecida com o game Pokémon Go, onde jogadores tinham que caçar monstrinhos que eram visto na rua pela tela do celular. Além disso, ao longo dos últimos anos, a tecnologia ganhou espaço em projetos voltados para a educação e também para algumas aplicações industriais.

No entanto, o potencial é imenso e as possibilidades de mercado são diversas, como jogos, decoração de casas e saúde. Vendo isso, a Apple quer transformar a tecnologia em novo fenômeno para o mercado. Para isso, ela quer incorporar funções de realidade aumentada em seus iPhones até o final deste ano.

Presidente executivo da Apple, Tim Cook já se mostrou animado com as novidades sobre a tecnologia. “Estou tão entusiasmado com as novidades”, disse. Muitos analistas concordam. “Deve ser a plataforma mais importante desde a App Store”, disse Jan Dawson, consultor de tecnologia da Jackdaw Research.

No entanto, ainda pouco foi revelado de como deverá ser esta plataforma e como irão se comportar as novas tecnologias.

Empresa. Para a Apple, a introdução do sistema de realidade aumentada deve começar em setembro, com o lançamento da nova versão do sistema operacional iOS. Afinal, junto com ele, dezenas de novas ferramentas devem ajudar desenvolvedores a criar novas aplicações para a tecnologia.

Estas aplicações, porém, não devem funcionar em qualquer dispositivo da Apple, sendo direcionadas apenas para iPhone 6S e posteriores -- incluindo, é claro, o tão aguardado iPhone para comemoração de dez anos. Novas versões para o tablet da empresa, o iPad, também deverão executar aplicativos em realidade aumentada.

E a Apple não é a única a apostar em realidade aumentada. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que está é uma tecnologia “realmente importante e que muda a maneira como usamos os nossos telefones”. O Google e a Microsoft também estão começando a desenvolver e implementar sistemas de realidade aumentada.

Força. Tim Merel, diretor-gerente da empresa de consultoria tecnológica Digi-Capital, acredita que a entrada da Apple na o setor de realidade aumentada irá impulsionar a nova tecnologia. A consultoria de Merel espera que o mercado de realidade aumentada deverá ser de US$ 83 bilhões em 2021.

Essa estimativa pressupõe que a Apple e seus rivais devem expandir a tecnologia para além de softwares de realidade aumentada e indo para objetos comuns, como smartphone e óculos mais baratos e acessíveis -- que deverão, também dar acesso ao usuário para os serviços do Tango, ferramenta de realidade aumentada do Google.

Mas com as novidades e o novo sistema operacional, quase 90% dos dispositivos Apple alimentados pelo iOS terão acesso às novidades em realidade aumentada. Com isso, serão cerca de 300 milhões de dispositivos preparados. Será um dos maiores e principais saltos para empresa -- e, é claro, para a tecnologia.