Reino Unido pode testar caminhões autônomos em 2016 - Link - Estadão

O mundo parece que ainda está se preparando para aceitar e conviver com os carros autônomos. No entanto, o governo do Reino Unido já está um passo além: o jornal inglês The Times disse que o País realizará testes com caminhões autônomos a partir deste ano, no que seria uma “revolução tecnológica das estradas”.

A ideia dos testes, que foram elaborados pelo chancellor George Osborne, é fazer com que congestionamentos nas estradas sejam reduzidos e que as entregas se tornem mais rápidas. Para isso, serão testados comboios com cerca de dez caminhões de carga, que serão conduzidos de maneira autônoma por algumas estradas do país.

De acordo com a BBC, o testes serão conduzidos em um pedaço da rodovia M6 (estrada que liga o centro do País, em Birmingham, ao norte, passando por Liverpool e Manchester), que tem menos trânsito e poucos desvios de rotas. A ideia é que os testes iniciais aconteçam apenas em estradas planas e com poucas entradas e saídas para estradas vicinais.

O governo britânico não definiu quais modelos serão testados. Acredita-se, porém, que serão usados caminhões da marca alemã Daimler, que já possuem a função de piloto automático.