Renault, Nissan e Microsoft fazem parceria por carro sem motorista - Link - Estadão

Reuters Serviço de computação na nuvem da Microsoft, Azure será base para tecnologia de carro autônomo da Renault e da Nissan

As montadoras de carros Renault e Nissan anunciaram nesta segunda-feira, 26, uma parceria com a Microsoft para desenvolver serviços baseados na computação em nuvem para carros, em um dos próximos passos que as três empresas estão tomando para ter carros sem motorista em 2020.

Os serviços, que serão baseados na plataforma de computação em nuvem Azure, da Microsoft, vão incluir navegação avançada, previsões de manutenção e até mesmo atualizações de software pela internet.

A Renault e a Nissan planejam lançar mais de 10 veículos com tecnologia para direção autônoma até 2020. Em janeiro, a parceria das duas empresas contratou Ogi Redzic, ex-executivo da Nokia, para liderar seus esforços de carros conectados.

Além da Microsoft, a aliança também vai contar com os serviços da startup francesa Sylpheo, cujos sistemas foram adquiridos por Renault e Nissan. Entre os produtos da Sylpheo presentes na parceria, estarão propostas para apps de transporte semelhantes ao Uber, e compartilhamento de carros.

A Renault e a Nissan não são as únicas fabricantes tradicionais a investir num projeto de carro sem motorista. A Toyota e a Volvo, junto ao Uber, e a GM, em parceria com o Lyft, estão investindo em startups e criando tecnologias para estimular a adoção de carros autônomos.