Rodrigo Hilbert lança plataforma que conecta agricultores a consumidores - Link - Estadão

O ator Rodrigo Hilbert estava inquieto. Ele percebeu que as pessoas estavam buscando uma alimentação mais saudável e natural, mas que não tinham muitas opções. Ao mesmo tempo, o ator carioca, adepto de práticas saudáveis, viu que sua horta encravada no meio do Rio de Janeiro rendia mais alimentos do que podia consumir. Ele juntou os dois fatores e chegou a uma equação simples: Hilbert precisava juntar "agricultores urbanos" com possíveis novos consumidores.

“O Rodrigo veio até nós, dizendo que queria criar alguma solução para facilitar a distribuição de alimentos produzidos a mais para consumidores que querem uma alimentação saudável”, conta o CEO da Flag, Roberto Martini, da empresa responsável por conceber a ideia do app Farmsquare. “Em pouco tempo, nós vimos que a melhor solução seria um app que pudesse conectar estas duas pontas.”

Assim, nasceu o plataforma Farmsquare, lançada oficialmente na terça-feira, 21. O serviço é simples e intuitivo: consumidores entram na plataforma e buscam por ofertas de alimentos produzidos por agricultores da sua região. Aí, é só negociar com o vendedor e fechar o negócio.”Um produtor próximo pode ter produzido mais tomates-cereja do que precisava. Se ele não quiser desperdiçar, é só entrar no Farmsquare e anunciar”, explica Andrea Mota, diretora de Categorias da Coca-Cola Brasil, que é parceira do app.

Assim, o app, de acordo com os criadores, poderia solucionar uma série de problemas que são decorrentes da falta de acesso a alimentos mais saudáveis. “Obviamente, ele não tem nada parecido com o Uber. Mas, ainda assim, ele é parecido com o serviço de caronas”, afirma Roberto Martini, da Flag. “Ele serve como um intermediário entre pessoas que querem um determinado serviço com pessoas que podem oferecer isso. Só que sem interesses comerciais.”

"Estamos trabalhando nesse projeto há um tempo", afirma o ator e apresentador Rodrigo Hilbert. "Ver o projeto disponível para qualquer pessoa interessada em doar ou trocar os excedentes do que produz é muito bacana e gratificante."

A plataforma já está disponível para ser acessada por meio de um site mobile.