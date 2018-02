NYT Os irmãos Winklevoss aproveitaram o dinheiro do acordo com Mark Zuckerberg para investir em bitcoin. Deu certo.

Os criadores da famosa lista dos bilionários da Forbes agora estão de olho nas moedas digitais. Ontem, em meio a uma onda de desvalorização do bitcoin, que perdeu 75% do seu valor, a publicação americana divulgou seu primeiro ranking de ricaços das moedas digitais. Além de satisfazer a curiosidade, a lista serve ainda como lembrete da natureza volúvel do setor.

Montada nas últimas semanas, a lista da Forbes identifica cerca de 10 bilionários das moedas digitais. A maioria deles, porém, perdeu o título antes do ranking ser publicado – só na última segunda-feira, a maioria das criptomoedas caiu cerca de 20%.

No topo da lista, com US$ 6 bilhões, está Chris Larsen, o fundador da Ripple, empresa que criou um protocolo de segurança para transações de moedas digitais – além de ter sua própria moeda, o XRP. Ele é seguido por Joseph Lubin, um dos primeiros investidores da Ethereum; Changpeng Zhao, fundador da bolsa de câmbio de moedas Binance; e pelos gêmeos celebridade Winklevoss.

Investidores de longa data do bitcoin, os irmãos se tornaram conhecidos por lutarem contra Mark Zuckerberg pela ideia de criar o Facebook. Com o dinheiro da indenização do processo, eles compraram suas primeiras moedas digitais. Fecha o top 5 o herdeiro dos bancos Matthew Mellon, que tem uma boa fortuna em XRPs.

O ranking é um lembrete de como alguns dos maiores ganhos recentes em moedas virtuais foram obtidos por um pequeno clube de investidores iniciais, a despeito das promessas iniciais de que as moedas digitais poderiam na verdade democratizar o sistema financeiro e ajudar na distribuição de riquezas.

Praticamente todas as pessoas presentes na lista ajudaram a criar moedas digitais ou estão envolvidas com elas há algum tempo. Para eles, a recente desvalorização do Bitcoin e seus irmãos ainda não é um problema. O preço do bitcoin ainda está 600% mais alto do que há um ano, e nada menos que 70000% mais alto que a cotação de 2012, quando os gêmeos Winklevoss apostaram nas moedas.

Segredo. Identificar os mais ricos do mundo das moedas digitais está longe de ser uma tarefa fácil, como é com a lista tradicional da publicação. Normalmente, as pessoas mais ricas do mundo tem sua fortuna atada diretamente a empresas de capital aberto, que têm de divulgar seus dados financeiros.

Já ter um baú do Tio Patinhas em moedas digitais não obriga ninguém a revelar seus dados – o sistema foi criado justamente por gente interessada em proteger sua privacidade financeira. Joseph Lubin, o vice-líder do ranking, é bom exemplo. Ele disse que começou a vender sua fortuna em Ethereum para financiar seu próprio negócio, ConsenSys. Como a Forbes não conseguiu verificar isso, a revista avaliou sua fortuna entre US$ 1 bilhão e US$ 5 bilhões, antes das recentes desvalorizações. Muitos donos de moedas digitais costumam não divulgar seus ativos por razões de privacidade e segurança – o que também pode fazer com que a lista da Forbes seja um pouco inexata.

Talvez a omissão mais notável da lista é Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do Bitcoin, cuja identidade permanece desconhecida. Pesquisadores afirmam que Satoshi, espécie de pseudônimo do criador, gerou para si um milhão de bitcoins durante o primeiro ano de funcionamento da moeda digital, quando poucos prestavam atenção na moeda. Sua fortuna deve ser avaliada em cerca de US$ 7 bilhões. Além disso, a lista sugere que os inventores de moedas digitais podem acabar lucrando menos que os investidores – é o caso do criador da XRP, exemplo, Jed McCaleb, que nem aparece no ranking. / TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS