Samsung e USP vão capacitar desenvolvedores de aplicativos - Link - Estadão

A Samsung e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) anunciaram uma parceria para a criação de um centro de treinamento para desenvolvedores. Chamado do Ocean-USP, ele une a infraestrutura de um laboratório da Samsung – que antes funcionava na Zona Sul de São Paulo – e o espaço cedido pela USP. A empresa não revelou o investimento realizado para a criação do espaço de capacitação.

De acordo com o professor da Poli e coordenador do Ocean-USP, Eduardo Zancul, a universidade fará a gestão do laboratório, que vai oferecer cursos complementares para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. “Ele permitirá agregar tecnologias inovadoras com os métodos de engenharia de produção, impulsionando pesquisas e ações práticas em manufatura avançada”, diz Zancul. Além disso, haverá uma programação gratuita para pessoas que não têm formação na área de tecnologia. Essas turmas serão abertas à comunidade.

Entre as áreas que receberão cursos estão aplicativos móveis, games, realidade virtual e “internet das coisas”. As aulas vão abordar desde o desenvolvimento do hardware e do software de um dispositivo – como um smartphone, por exemplo – até noções de negócios, marketing e empreendedorismo. “O aluno vai aprender desde o básico sobre as ferramentas e processos até criar protótipos conectando vários dispositivos à internet”, disse o gerente de inovação da Samsung para América Latina, Eduardo Conejo.

História. O Ocean surgiu na Coreia do Sul como um programa para estimular desenvolvedores a criar soluções tecnológicas relacionadas a produtos da Samsung. A iniciativa foi replicada no Brasil há dois anos.

Além da unidade que mantém em São Paulo – e que agora vai ficar dentro da USP – a Samsung tem outro laboratório dentro da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). “A experiência em Manaus mostrou que a convivência e a demanda do publico é intensa”, diz Conejo. Segundo a empresa, os espaços já sediaram mil treinamentos e cursos para mais de 25 mil pessoas.