Samsung pode lançar celular com tela dobrável em 2017 - Link - Estadão

Prometido para 2015, o celular com tela flexível da Samsung deverá ser lançado ainda em 2017, de acordo com informações do site de notícias Bloomberg. A empresa, que há dois anos discute a viabilidade de um dispositivo com tela dobrável, estaria desenvolvendo dois modelos distintos e que estão “em estágios extremamente iniciais de desenvolvimento”.

Os celulares da Samsung apresentariam características distintas, mas ambos viriam com uma tela flexível. De acordo com a Bloomberg, um deles “se dobra ao meio”, enquanto o outro “terá uma tela de 5 polegadas, podendo se abrir em uma tela de 8 polegadas, como se fosse um tablet”.

Apesar de não ter informações confirmadas, acredita-se que a fabricante revelará os dispositivos durante a Mobile World Congress, que acontece no final de fevereiro do ano que vem, em Barcelona, na Espanha.

A empresa sul-coreana não confirmou nenhuma das informações divulgadas pela Bloomberg.