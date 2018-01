Samsung vai abrir estúdio para produzir conteúdo em realidade virtual - Link - Estadão

Reuters

A Samsung vai abrir um estúdio de produção para conteúdos em realidade virtual em Nova York. A novidade foi anunciada na última sexta, 22, durante o festival de cinema independente de Sundance, que acontece nos Estados Unidos.

De acordo com o executivo de marketing da empresa sul-coreana, Marc Mathieu, o estúdio será instalado em um escritório da empresa em Nova York, atualmente utilizado pelo departamento de marketing.

“Na Samsung, adoramos histórias”, disse Mathieu em sua apresentação durante o festival. “E adoramos ajudar as pessoas a contar suas histórias”.

No festival, a empresa ofereceu um espaço onde os participantes puderam experimentar a imersão no ambiente virtual.

Ainda não está claro se a empresa pretende produzir filmes com a tecnologia de realidade virtual, mas o anúncio mostra que o Gear VR é uma grande aposta para o mercado. Contudo, a adoção em larga escala da tecnologia pelos consumidores vai depender muito da disponibilidade de conteúdo para os óculos de realidade virtual.

Lançado no final do ano passado, o Gear VR foi desenvolvido pela sul-coreana em parceira com a empresa Oculus, adquirida pelo Facebook.