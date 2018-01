Sem motorista reserva, ônibus autônomos começam a circular nos EUA - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam Os ônibus são encontrados em San Ramon, na Califórnia

Dois ônibus autônomos, de US$ 250 mil cada, começaram a circular nesta segunda-feira, 7, em um estacionamento vazio na Bay Area de San Francisco, nos Estados Unidos. Este é o primeiro programa piloto na Califórnia que usa veículos autônomos sem motoristas de reserva no volante.

O projeto de ônibus autônomo na Califórnia, que circula em um estacionamento em um complexo de escritórios, envolve dois veículos com capacidade para doze passageiros. A iniciativa de testar os ônibus, fabricados pela francesa EasyMile, é apoiada por um conjunto de companhias privadas e autoridades de trânsito e qualidade do ar.

O objetivo é tornar o veículo permanente em uma forma ampliada, disse Habib Shamskhou, gerente do programa. Ele caminhou na frente de um dos ônibus em movimento para demonstrar que o veículo perceberia sua presença. No teste, mostrado a jornalistas, um dos ônibus ainda circulou pelo estacionamento de forma tão consistente que criou marcas no piso.

Os ônibus serão testados por alguns meses em estacionamentos antes de operadores pedirem permissões ao departamento de trânsito da Califórnia para circularem em áreas públicas. Os veículos devem começar a rodar por ruas este ano ou no início de 2018.