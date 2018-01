Semelhante a uma linha de ônibus; nova ferramenta é testada pelo Uber - Link - Estadão

REUTERS

Nos Estados Unidos, o Uber — polêmico app de caronas — está lançando uma nova ferramenta que pode causar ainda mais barulho. Chamada de Smart Routes (“rotas inteligentes”, em inglês), a nova funcionalidade permite que o passageiro pegue um carro da empresa que já esteja se movimentando em alguma via próxima. Ou seja, é a mesma lógica do ônibus: o usuário intercepta e divide o carro com outras pessoas.

O funcionamento disso, aliás, é tão simples quanto o dos transportes coletivos convencionais. A pessoa abre seu app e entra na função UberPool. O mapa, então, mostra a rota a ser feita pelos carros da modalidade. O usuário, então, vê se é compatível com seu trajeto, solicita a carona e, dentro de alguns instantes, pega o carro.

REPRODUÇÃO

Segundo o Uber, a nova modalidade irá permitir descontos de, pelo menos, US$ 1. Aos motoristas, a empresa diz que a novidade irá causar economia de tempo e combustível, ao transportar mais de um usuário para o mesmo destino.

Atualmente, a nova modalidade está disponível para testes apenas em São Francisco, nos EUA. Ainda não há data para uma possível expansão mundial.