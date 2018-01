Site permite que eleitor veja se posições de deputados federais batem com as suas - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

As acaloradas discussões nas redes sociais sobre a votação da maioridade penal no Congresso nacional foram a inspiração para os desenvolvedores Andryw Marques, Nazareno de Andrade e João Arthur criarem o site Quem Me Representa?

Na ferramenta, o eleitor informa sua posição sobre diversos tópicos, do financiamento privado de campanhas e políticos ao fim da reeleição (existe também a posição “não sei”). A partir das escolhas, o algoritmo do site elenca os nomes dos deputados de acordo com o quanto estão alinhados com as opiniões do usuário, colocando ao lado de cada nome uma porcentagem de “compatibilidade”. É possível filtrar os resultados de acordo com os estados ou partidos dos congressistas.

Os pesquisadores criaram o projeto durante o 3º Hackfest Analytics, promovido pelo Laboratório Analytics da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. O mesmo time foi o responsável pelo infográfico House of Cunha, um “quem é quem” da Câmara usando o polêmico presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), como referência.

Os dados do Quem Me Representa? foram extraídos do site da Câmara. Embora disponíveis a qualquer pessoa, estão espalhados pelas páginas das sessões e votações. A ideia da ferramenta é “simplificar” essas informações.

Marques quer que as pessoas discutam política “com base em dados e não achismos”. “Conheço gente que se surpreendeu com posições do seu deputado”, diz.

O Quem Me Representa? só está disponível em versão para web. Os desenvolvedores estudam criar um app para celular, mas ainda sem previsão de lançamento.