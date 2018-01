Sites ajudam pessoas a dividir as refeições - Link - Estadão

Daniel Teixeira/Estadão

A pessoa sabe que vai chegar em casa e a geladeira estará vazia. Em vez de pedir uma pizza, porque não compartilhar a mesa com alguém? Isso já é possível por meio de sites de compartilhamento de refeições. Pela internet, serviços permitem que o usuário encontre a casa de alguém para jantar ou ofereça um lugar em sua mesa se não quiser comer sozinho. Eles permitem reservar um lugar à mesa do dono da oferta e, em pouco tempo, a pessoa está na casa de um completo estranho, jantando em sua mesa e comendo sua comida. No final, é só pagar e ir embora. Além da barriga cheia, o usuário leva alguns novos amigos e boas histórias para contar.

Compartilhar a experiência de se alimentar é o conceito principal do compartilhamento de refeições, uma nova área da economia colaborativa que já existe há alguns anos em outros países, mas que começa agora a ganhar força – e usuários – no Brasil.

É o caso do paulista Lucas Toledo, de 32 anos. Formado em relações internacionais, ele trabalha como gerente em um hostel na Vila Madalena, em São Paulo. Certo dia, ouviu um amigo falar do MealSharing, uma plataforma que permitia oferecer refeições e ganhar um dinheiro extra. “Achei incrível e resolvi participar”, conta.

Atualmente, Lucas oferece cinco refeições diferentes por meio do site. Os pratos, que variam entre R$ 2 e R$ 12, são oferecidos no próprio hostel. Engana-se, porém, quem acredita que o clima de comer com desconhecidos é desconfortável. Ao entrar no local, a experiência é uma surpresa do começo ao fim: seja pelas companhias — que vão de um cantor peruano de jazz a um canadense que quase não fala português — até a comida, que tem a qualidade de um bom restaurante.

“Não é só o fato de comer na casa de um desconhecido. Você também conhece pessoas e conversa como estamos fazendo”, diz Toledo à reportagem do Estado, enquanto prepara os pratos de macarrão com molho de tomate caseiro. “Espero que o compartilhamento de refeições se torne um sucesso.”

A empolgação com a prática de comer com estranhos foi justamente o que fez o americano Jay Savsani criar o MealSharing, após uma viagem ao Camboja em 2011. Durante a excursão, Savsani visitou a casa de uma família tradicional do país. Além de comer, ele ficou encantado por conseguir compreender ainda mais a cultura daquele povo durante a refeição. “Quis criar um site que ajudaria a facilitar a espontaneidade e a beleza da noite que eu compartilhei no Camboja”, diz Savsani. “Nossa proposta é unir sabores únicos com pessoas amáveis de todo o mundo.”

Na plataforma, qualquer um pode oferecer um almoço ou jantar – seja o usuário um chef ou apenas alguém que goste de cozinhar. Da mesma forma, qualquer um pode comer na casa de pessoas de todos os lugares do mundo – inclusive no Camboja. “No começo, tínhamos uma ideia muito específica do tipo de usuário que teríamos: jovens de 20 anos, viajando pelo mundo”, diz o criador.

Apesar de os jovens serem parte importante, o perfil mudou. “Também vemos professores universitários e avós se juntando ao MealSharing”, diz Savsani. Segundo ele, o serviço hoje conta com anfitriões espalhados em mais de 400 cidades do mundo.

No Brasil, a plataforma engatinha, com cerca de 90 anfitriões. O serviço quer incentivar a adesão de novos “cozinheiros” para crescer no País.

Versão brasileira. O conceito da plataforma de Savsani, porém, fez com que investidores no Brasil criassem uma plataforma nacional. Há cinco meses, o empresário Flávio Estevam criou o Dinneer, site que já atraiu 1,2 mil anfitriões.

Na plataforma, há usuários de diversas profissões, como comissária de voo, filósofo e até mesmo atletas. Para Estevam, a economia compartilhada é um caminho sem volta. “Os anfitriões começaram a entender que podem compartilhar um espaço na sua mesa de jantar com um custo baixo e aumentar sua renda.”

Em 2016, o empresário planeja levar o Dinneer para outros países. “Queremos ser o maior restaurante do mundo sem ter nenhum restaurante próprio”, diz, inspirado pelos exemplos do Airbnb e do Uber – empresas que alcançaram valor bilionário ao investir nos setores de hospedagem e transportes, respectivamente, sem serem proprietárias de quartos de hotel ou automóveis.

Barreiras. Os planos de expansão desse tipo de serviço, porém, esbarram no comportamento das pessoas. “Para os mais velhos ou de classe mais alta, ainda pode ser desconfortável ir na casa de um estranho. Eles vão preferir pagar mais e ir a um restaurante”, diz Camila Carvalho, especialista em economia colaborativa e dona do site Tem Açúcar, no qual é possível pegar emprestado itens de vizinhos, como furadeiras e utensílios culinários.

No entanto, Camila aposta que esse tipo de barreira deve cair em breve. “No futuro, as pessoas irão compartilhar cada vez mais, seja por uma motivação de consciência ou de ordem econômica.”

Para Flávio Estevam, do Dinneer, os brasileiros ainda precisam entender a economia compartilhada. “Temos que educar os anfitriões da comunidade sobre como é dividir uma refeição”, diz ele.

No futuro, diz Jay Savsani, isso terá um impacto importante para a sociedade. “Com as pessoas compartilhando refeições, teremos pessoas comendo de maneira mais saudável e desperdiçando menos, ao mesmo tempo em que quebramos barreiras culturais”, diz.

Serviços fazem delivery de pratos de chefs

A popularização da gastronomia na internet não se restringe ao compartilhamento de refeições. Muitas plataformas buscam tornar a prática de cozinhar mais fácil e acessível, seja para os profissionais ou para aqueles que apenas gostam de passar um tempo na cozinha.

A Garffos, por exemplo, é uma plataforma de delivery de pratos preparados por chefs de cozinha.

Há dois meses no ar, o site brasileiro permite que as pessoas, em vez de pedirem a comida em um ‘fast food’, tenham acesso a opções de pratos elaborados por pessoas formadas em gastronomia e entregues diretamente na porta do cliente. Os preços, acessíveis, começam em R$ 5.

A plataforma possui vários profissionais cadastrados, que oferecem alguns dos seus principais pratos para venda. É possível encontrar brigadeiros e até refeições mais complexas, como paellas ou naked cakes.

“Os chefes de cozinha viram de maneira muito positiva a plataforma”, conta Allan Campos, cofundador da plataforma. “Eles não ficam presos a um cardápio e podem fazer suas criações. Eles só precisam cozinhar e, em alguns casos, entregar diretamente ao cliente. É um restaurante digital.”