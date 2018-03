NASA/Reuters O foguete Falcon 9, da Space X, será utilizado no lançamento, agendado para o próximo sábado

A Space X, empresa de exploração espacial do empreendedor Elon Musk, deu nesta quinta-feira, 22, o primeiro passo para mais um de seus planos ambiciosos: conectar todo o planeta com uma rede de banda larga via satélite. A empresa teve um lançamento bem-sucedido dos dois primeiros aparelhos de uma série de 12 mil que pretende colocar no espaço nos próximos anos.

Os dois satélites – chamados de Microsat-2a e Microsat-2b – são o começo do arrojado plano Starlink, com o qual a Space X espera faturar muito nos próximos anos. Segundo dados do jornal americano The Wall Street Journal, a empresa espera conseguir 40 milhões de assinantes de banda larga com o serviço em 2025, o que pode significar uma receita de até US$ 30 bilhões.

Dos 12 mil satélites, 4,4 mil ficarão a 700 milhas da Terra, enquanto 7,5 mil estarão a 200 mihas – os dois grupos vão operar em frequências de rádio diferentes, para conseguir atender a demandas diversas de cobertura de internet.

A Space X tem ainda de desenvolver como o sistema vai funcionar – afinal de contas, coordenar 12 mil satélites não é exatamente uma tarefa fácil. A empresa, porém, já recebeu apoio do governo americano para fazer seus primeiros testes com frequências de rádio, mas ainda necessita de aprovação da FCC, a agência regulatória de telecomunicações dos EUA, para ter direito a um espectro de frequência específico.

Além dos dois satélites Microsat 2, a empresa também fez o lançamento de um satélite espanhol, o Paz, que será usado pelo governo local e por empresas do país. O veículo usado foi o Falcon 9, segundo maior foguete da empresa.

O modelo foi sucedido pelo Falcon Heavy, o maior foguete já feito pela iniciativa privada, que fez seu primeiro lançamento no início deste mês, levando ao espaço um Tesla Roadster, carro superesportivo do outro grande negócio de Musk, a fabricante de automóveis elétricos Tesla.