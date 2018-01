Space X lança foguete 'usado' com sucesso pela segunda vez - Link - Estadão

SpaceX via AP O foguete Falcon 9 foi ao espaço e voltou para a Terra

A Space X, empresa do bilionário norte-americano Elon Musk, conseguiu lançar e pousar pela segunda vez um foguete reutilizável Falcon 9 na tarde desta sexta-feira, 23. O foguete partiu de uma base em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos com o objetivo de levar um satélite de comunicação para a órbita da Terra. O pouso ocorreu em uma base móvel da companhia no oceano Atlântico.

De acordo com o site de tecnologia The Verge, o satélite que foi lançado é o BulgariaSat-1, que é de propriedade da emissora de TV Bulsatcomm. Ele foi levado à órbita pelo mesmo foguete Falcon 9 que a Space X usou para lançar outros satélites em janeiro deste ano.

A aterrissagem não foi simples, já que o foguete teve que levar o BulgariaSat-1 para uma órbita muito alta. A parte frontal do foguete sofreu mais com força e calor durante a reentrada do que qualquer outro Falcon 9, de acordo com Elon Musk no Twitter. O presidente executivo ainda alertou que havia grandes chances de o reforço do foguete não voltar.

Apesar das dificuldades, no entanto, hoje foi a sétima vez em que a Space X consegue o feito de pousar um foguete numa base no oceano. Após o pouso, Musk voltou ao Twitter para dizer que o propulsor do foguete usou quase toda a unidade de emergência para deixar a aterrissagem mais suave.

A Space X já havia demonstrado que é capaz de lançar, pousar e lançar novamente um foguete reutilizável em março, quando entrou para a história da indústria aeroespacial.

Com o novo lançamento de sucesso, a empresa poderá avançar em seu objetivo de criar foguetes realmente reutilizáveis. Isso reduz altos custos da indústria aeroespacial, já que a Space X não terá de construir um novo foguete a cada lançamento.

Gênio. O empreendedor sul-africano Elon Musk não é um herói dos quadrinhos, mas chega perto de ser o Tony Stark da vida real. Dono de uma fortuna avaliada em mais de US$ 13,3 bilhões, Musk é um empreendedor meticuloso e tem ambições que vão até a Lua. Ele prevê que todos carros dispensem motoristas até a próxima década, quer levar pessoas para dar uma volta turística no espaço em 2018 e, até 2025, pretende levar um grupo de pessoas para viver em Marte.

Depois de vender sua parte na empresa de pagamentos PayPal por US$ 165 milhões, em 2002, o executivo usou parte do dinheiro para comprar a fabricante de carros Tesla por US$ 65 milhões. O restante ele usou para fundar a startup de exploração espacial SpaceX. Recentemente, o executivo conseguiu levantar US$ 1,2 bilhão em um novo aporte para a Tesla e anunciou investimentos em uma nova startup, chamada Neuralink, que pretende implantar chips no cérebro de humanos, criando os primeiros ciborgues. A startup, no entanto, ainda está em estágio inicial.