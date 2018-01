Startup americana desenvolve cinto inteligente que diz se você comeu demais - Link - Estadão

Exagerar no almoço de família ou na sobremesa faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas e, se antes de passar mal, seu cinto te avisasse que você já passou do ponto? Essa é a ideia do Welt, cinto inteligente que é a última palavra na moda vestível.

Lançado no site de financiamento coletivo Kickstarter pela startup de mesmo nome, o projeto do cinto é um sucesso: em poucos dias, a campanha do Welt já superou a meta inicial de US$ 30 mil para ser fabricado – no fechamento desta edição, estava em US$ 70 mil.

Com auxílio de sensores e acompanhado de um app para smartphones, o Welt é capaz de medir quatro atividades corporais: ingestão de comida, número de passos dados, tempo sentado, e claro, o tamanho do seu quadril. “O quadril é o novo pulso”, diz o slogan do Welt, em referência a relógios inteligentes como o Apple Watch.

Com 12 diferentes opções de cor e design, o cinto tem bateria capaz de coletar dados por 20 dias e se comunica via Bluetooth com celulares iOS e Android. No Kickstarter, o modelo mais básico do Welt custa US$ 69. O app também é capaz de, ao longo do tempo, traçar metas para melhorar a forma do usuário. Curiosidade: a startup responsável pelo Welt foi acelerada pela Samsung em 2014.