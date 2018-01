Startup americana investe em drones subaquáticos - Link - Estadão

The New York Times Embaixo d’água. Pesquisadores observam drone ‘desaparecer’ sob a água do Lago Tahoe

Um vasto e praticamente inexplorado mundo está sendo desbravado por pilotos de drones subaquáticos que são capazes de percorrer centenas de metros abaixo da superfície de lagos, rios e oceanos. Dois jovens engenheiros, Eric Stackpole e David Lang, fundaram a OpenROV, pequena startup com sede em Berkeley, na Califórnia, que fabrica kits de montagem de drones submarinos.

Neste mês, pesquisadores da OpenROV transformaram um trailer de férias num centro de comando para o mergulho inaugural de um protótipo da próxima versão do drone Trident. Ele foi usado para explorar os destroços do Tahoe, navio a vapor construído na virada do século que se encontra 150 metros abaixo da superfície do Lago Tahoe, na divisa dos Estados de Califórnia e Nevada.

A OpenROV vendeu mais de 3 mil drones capazes de navegar embaixo d’água conectados por um fino cabo e controlado por um aplicativo, a partir de um tablet ou smartphone.

O novo Trident, que começará a ser vendido no próximo semestre por US$ 1,5 mil, viajará a velocidades de quase quatro nós. Ele é equipado por uma câmera de alta resolução e um sistema de iluminação com intensidade similar à dos faróis de um carro. Ele opera a partir de uma boia com conexão sem fio.

O engenheiro de software da OpenROV, Charles Cross, pilotou o Trident pelas águas cristalinas do Lago Tahoe. Em questão de minutos os pesquisadores puderam ver os destroços do navio a vapor, com peso de 154 toneladas de 50 metros de comprimento. Construído em San Francisco em 1896, ele foi afundado em 1940. Atualmente, o objetivo dos pesquisadores da OpenROV é democratizar a ciência e a aventura, antes acessíveis apenas para indivíduos com recursos como Robert Ballard, oceanógrafo e explorador que investigou navios como o Titanic e o Bismarck, navio alemão de guerra que afundou logo no início da Segunda Guerra Mundial.

O submarino Trident, guiado por um controle de videogame, flutuou serenamente em torno dos destroços do navio e pesquisou parte do teto que foi arrancada. A ação foi transmitida ao vivo por meio de redes sociais, como Facebook e Twitch. O Trident deslizou ao longo dos destroços enviando vídeo de alta resolução para um centro de comando onde era exibido num grande monitor de computador localizado em uma sala com vista para o lago.

O objetivo dos exploradores é ter “muitos olhos no oceano”, disse Lang, que trabalhou para uma startup antes de fundar a OpenROV em 2012, com recursos obtidos por meio de um site de financiamento coletivo. Os pesquisadores da OpenROV agora administram um site sem fins lucrativos, OpenExplorer, cuja finalidade é incentivar sua comunidade de exploradores a compartilhar os resultados de suas aventuras com robôs submarinos. “Na verdade estamos criando a maior plataforma de observação do oceano do mundo com um orçamento apertado”, disse o empreendedor.

A equipe da OpenROV consegue monitorar a localização do drone subaquático ao observar a luz brilhante do aparelho, a partir de um bote centenas de pés acima, na superfície do lago. Com a ajuda do equipamento, eles puderam facilmente reconstituir a forma como o navio afundou até chegar em sua posição atual. /TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO